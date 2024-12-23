На ж/д станциях в Подольске проводят рейды по безопасности

Видео: пресс-служба министерства информации и молодёжной политики МО
Профилактические рейды, направленные на уменьшение числа несчастных случаев на железной дороге, проводят на станциях в городском округе Подольск, участие в рейдах принимают сотрудники администрации муниципалитета, представители полиции, Административно-пассажирской инспекции Московской области и движения «Волонтёры Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики региона.
«В ходе рейдов их участник проводят профилактические беседы со взрослыми и юными пассажирами, а также раздают листовки с информацией о ключевых правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.Такие рейды проводятся регулярно. В ходе каждого рейда его участники раздают свыше ста информационных листовок.
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Лев Каштанов