На ж/д станциях в Подольске проводят рейды по безопасности

Непрофессиональные психологи, коучи и инфоцыгане разрушают российские семьи, так как предлагают супругам не переговоры, а подталкивают к разводу. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, количество разводов в стране растет из-за того, что людям навязывают ставить в приоритет личные интересы, а не семейные обязанности.