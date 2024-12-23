Сотрудники ЦППК провели уроки по безопасности на ж/д для 7,2 тыс. детей

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Уроки безопасности в рамках образовательно-игровой программы ЦППК «Железная дорога — детям» за четыре года её существования сотрудники компании-перевозчика провели для 7,2 тыс. школьников и детсадовцев в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В текущем году в занятиях был сделан упор на профориентацию. Для этого в компании разработали презентацию актуальных специальностей, а участниками уроков стали сами работники железной дороги: от машинистов и помощников до кассиров-контролеров. При этом большое внимание уделялось и вопросам безопасности, особенно проблеме зацепинга», — говорится в сообщении.Отмечается, что для школьников, начиная со средних классов, показывали документальные видеоматериалы, показывающие, к чему приводит зацепинг, а также приводили статистические данные о несчастных случаях, связанных с этим опаснейшим «хобби».
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Лев Каштанов