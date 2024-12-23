На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв
Акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Подлипки-Дачные в городском округе Королёв, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в акции приняли представители администрации округа и сотрудники административно-пассажирской инспекции. Они провели беседы с пассажирами, в ходе которых напомнили им ключевые правила безопасного поведения на железной дороге, а также раздали листовки-памятки и подарили фонарики», — говорится в сообщении.В администрации округа призывают ответственно отнестись к безопасности на ж/д станциях и при переходе путей и напоминают, что с начала года в Королёве под колёсами поездов погибли десять человек, среди которых были и дети.
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Лев Каштанов