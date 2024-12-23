На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»

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Акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Подлипки-Дачные в городском округе Королёв, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.