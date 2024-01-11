На железнодорожных переездах в столичном регионе стартовали рейды по безопасности

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Акция «Внимание, переезд!» стартовала в столичном регионе 10 января, в рамках акции сотрудники ГИБДД совместно с железнодорожниками проводят рейды, направленные на повышение безопасности движения в районах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«В рамках рейдов автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения», — отмечается в сообщении.
Рейды проводят на переездах Московской железной дороги (МДЖ), акция продлится до 23 января.
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