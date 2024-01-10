СК завёл дело после гибели людей под колёсами поезда на станции «Рижская»

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В Москве завели уголовное дело после гибели трёх человек под колёсами поезда на станции «Рижская», об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
Напомним, трагедия произошла вечером 10 января. По информации Telegram-канала SHOT, двое мужчин и женщина перебегали железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего попали под колёса электрички. Все трое скончались на месте происшествия от полученных травм.
При этом, по информации следствия, машинист заметил людей на путях и попытался экстренно затормозить, однако, не смог избежать столкновения.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
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При этом, по информации следствия, машинист заметил людей на путях и попытался экстренно затормозить, однако, не смог избежать столкновения.
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Евгения Парфентьева