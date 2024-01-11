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На ж/д переходах в 13 округах Подмосковья установят ограждение «змейка»

11 января 2024, 12:48
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 ограждений типа «змейка» будут установлены в этом году на железнодорожных переходах в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Змейка» представляет собой систему из нескольких ограждений. Такая система позволяет снизить число несчастных случаев на железной дороге», — отмечается в сообщении.
Новые ограждения будут устанавливать на территории следующих округов: Шаховской, Щёлково, Ступино, Воскресенск, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский, Домодедово, Наро-Фоминский, Кашира, Можайск, Коломна и Люберцы.


В министерстве также напомнили, что в Московской области реализуется комплекс мер по снижению травматизма на железной дороге, в рамках этих работ возводятся надземные пешеходные переходы, ликвидируются нелегальные «тропы» через ж/д пути, а также проводятся профилактические рейды.

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