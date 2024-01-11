На ж/д переходах в 13 округах Подмосковья установят ограждение «змейка»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 20 ограждений типа «змейка» будут установлены в этом году на железнодорожных переходах в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Змейка» представляет собой систему из нескольких ограждений. Такая система позволяет снизить число несчастных случаев на железной дороге», — отмечается в сообщении.Новые ограждения будут устанавливать на территории следующих округов: Шаховской, Щёлково, Ступино, Воскресенск, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский, Домодедово, Наро-Фоминский, Кашира, Можайск, Коломна и Люберцы.
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Лев Каштанов