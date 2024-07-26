Бывшего замминистра обороны Булгаков поместили в СИЗО-2

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Бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова заключили под стражу в СИЗО-2. Эту информацию подтвердило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Ранее сообщалось, что бывшего замминистра задержали сотрудники ФСБ в связи с расследованием уголовного дела, связанного с коррупцией. Сейчас силовики проводят следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы выяснить причины и условия, которые привели к противоправной деятельности Булгакова.
В ЦОС ФСБ уточнили, что Булгакову 69 лет. Он занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2008 года по сентябрь 2022 года. На этой должности он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.
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«Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила журналистам, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. С ним проводятся следственные действия, и по решению суда он был заключён под стражу», — сообщили в ведомстве.
В ЦОС ФСБ уточнили, что Булгакову 69 лет. Он занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2008 года по сентябрь 2022 года. На этой должности он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.
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Мира Полтева