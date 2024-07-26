Арестован экс-замминистра обороны Булгаков

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Об этом сообщили в ФСБ России.
Уточняется, что Булгаков проходит по делу о коррупции. На данный момент он находится в СИЗО.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причин и условий, которые способствовали осуществлению противоправной деятельности.
Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ. В сентябре 2022 его освободили от должности по причине перехода на другую работу.
Ранее сообщалось о завершении следствия по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов
По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причин и условий, которые способствовали осуществлению противоправной деятельности.
Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ. В сентябре 2022 его освободили от должности по причине перехода на другую работу.
Ранее сообщалось о завершении следствия по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов
По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
Екатерина Коршунова