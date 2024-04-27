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На жилищные сертификаты в Подмосковье с начала года подали 1,8 тыс. заявок

27 апреля 2024, 22:18
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье с января подали более 1,8 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.
«В 33 округах Подмосковья подано 1815 заявлений. Самое большое количество заявлений – в Шатуре (554), в Орехово-Зуевском (283) и в Сергиево-Посадском (255), городских округах. Всего за этой мерой поддержки обратились более 2,8 тыс. человек. Суммарная расселяемая площадь аварийного жилья за счёт подобной меры поддержки - 51,8 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, люди все чаще выбирают жилищные сертификаты, поскольку это значительно ускоряет переезд в новое жильё. Человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и сам построить или приобрести жильё.



Плюс программы – ещё и в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.

Переселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
Пушилин объявил об упразднении министерства информации ДНР
Глава ДНР Пушилин подписал указ об министерства информации республики
27 апреля 2024, 23:09

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики, сообщается в указе, опубликованном на сайте главы региона.
«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство информации ДНР», – говорится в документе.

Уточняется необходимость завершения ликвидации до 1 августа.

Ранее Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики Александра Костомарова. Отмечается, что Костомаров был уволен с 27 апреля 2024 года. Причины увольнения не уточняются. Напомним, Александр Костомаров занимал должность первого заместителя руководителя с июня 2022 года.

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Дубну почти полностью подготовили к 9 Мая в ходе Всероссийского субботника
27 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил жителей, которые, несмотря на дождь, вышли на Всероссийский субботник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этой весной мы раньше обычного начали приводить улицы в порядок. К концу апреля практически везде уже убрано. Выбрали локации, которые пользуются популярностью и у жителей, и у туристов. Начали с улиц Флёрова, Джелепова, Советской, вышли на площадь Мира и к Дому ветеранов. Выгребли листву из канав, убрали мусор с газонов, сгребли смёт», – рассказал Тихомиров.
По его словам, на субботнике работали представители администрации муниципалитета, городских предприятий, общественных организаций, неравнодушные граждане. После проведённых работ на локации вышла коммунальная техника. Как считает глава наукограда, Дубна готова к 9 Мая. Осталось только закончить покрасочные работы.

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Более 35 тыс. человек вышли на акцию «День добрых дел» в подмосковных парках
27 апреля 2024, 22:49

В ходе «Субботника в лесу» в Подмосковье от мусора очистили 40 га

7,8 тыс. деревьев было высажено в подмосковных парках в ходе акции «День добрых дел», которая прошла 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Главные цели выполнены: высажено 7,8 тыс. деревьев, создано более 70 новых площадок семейного отдыха. В акции участвовали 145 парков. На неё вышли более 35 тыс. человек», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Как рассказали в министерстве, всех участников акции обеспечили инвентарём. Уход за деревьями прост. Им не нужна регулярная подкормка удобрениями. Уже в этом сезоне они будут радовать посетителей парков своей красотой.

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#московская область
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Около 20 граждан пришли на приём подмосковного омбудсмена Фаевской
27 апреля 2024, 22:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

19 жителей Подмосковья пришли в субботу на приём к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской. Такие данные представили в пресс-службе регионального омбудсмена.
Люди приехали из таких муниципалитетов, как Королёв, Подольск, Серпухов, Орехово-Зуево и Красногорск. Они просили помощи в решении проблем ЖКХ, отсутствия тротуара к школе, получения лекарств, жилищным и другим вопросам.
«По проблемам, требующим более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», – пообещала Фаевская.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвоните по телефону 7 (498) 602-32-20; написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепите документы, подтверждающие нарушение прав или заполнить форму по ссылке.

Помимо этого, записаться на дистанционное консультирование можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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В ходе «Субботника в лесу» в Подмосковье от мусора очистили 40 га
27 апреля 2024, 21:53

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковный Комитет лесного хозяйства провёл акцию «Субботник в лесу» в рамках «Дня добрых дел». На акцию вышли более 1,2 тыс. человек, рассказали в пресс-службе ведомства.
В Истре к мемориалу погибшим в зоне СВО героям венок и цветы возложили зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, председатель Комлесхоза региона Евгений Агулов, сотрудники ведомства, представители администрации муниципалитета.
«Сегодня «Субботники в лесу» прошли во всех 19 лесничествах Московской области. Всего на уборку мусора и неликвидной древесины вышли более 1,2 тыс. сотрудников Комлесхоза, представителей местных администраций и неравнодушных жителей. От мусора было очищено почти 40 га подмосковного леса», – рассказал Мурашов.
На центральной площадке убирали лес от неликвидной древесины и мусора. Поваленные деревья распиливали и складывали в штабеля для перегнивания. Часть веток измельчали в дробилке, чтобы использовать щепу для удобрения лесных насаждений.
«В Истре на центральную площадку этого мероприятия вышли более 400 человек. Надеемся, что к акции будут присоединяться все, кому дорога родная природа. Уверен, что вместе мы наведём порядок в наших лесах», – сказал Агулов.
По его словам, планируется, что акция будет проходить каждый год.

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Подмосковный проект цифровой трансформации назван лучшим в России
27 апреля 2024, 21:38

Фото: Istockphoto / mapo

Подмосковный проект цифровой трансформации в сфере энергетики назвали лучшим в России, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Это стало известно по итогам определения победителей II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» победил в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения». «Умная» система мониторинга позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации на линиях уличного освещения. Она собирает, хранит, обрабатывает и анализирует данные о работе светильников, их типах и расположении, потреблении мощности и электричества, приборах учёта и ошибках в работе системы наружного освещения», – уточнили в пресс-службе.
В число финалистов вошли также проекты «Дома культуры Подмосковья» и «Цифровой центр содействия строительству Московской области».

Награждение лауреатов II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» прошло в Железноводске на Ставрополье.

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#подмосковье
#московская область
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Школьники всех подмосковных городских округов приняли участие в «Дне добрых дел»
27 апреля 2024, 21:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во всех городских округах Подмосковья прошёл «День добрых дел». Сделать для школьников выходным последний день длинной рабочей недели перед майскими праздниками и провести его с пользой предложил губернатор Андрей Воробьёв. Так родилось продолжение региональной гуманитарной акции «Доброе дело».
27 апреля ученики пришли в подмосковные школы делать добрые дела. Ребята и их родители убирали мусор у школ и в парках, приводили в порядок мемориалы и воинские захоронения, мастерили скворечники и скамейки, высаживали деревья и делали множество других полезных дел.

Так, учащиеся лицея №1 из Солнечногорска навестили пенсионеров, помогли им по дому, принесли подарки. А ребята из лицея №7 высадили деревья рядом со своим учебным заведением, вырезали из бумаги шаблоны для акции «Окна Победы», участвовали в эко-уроках и весёлых стартах.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Занятия на тему экологии прошли в местной школе №2. А ученики СОШ №5 с углублённым изучением отдельных предметов вместе с родителями и педагогами собрали и отвезли корм в приют для бездомных животных в Клину.

Школьники и учителя Сергиево-Посадской СОШ №14 с сотрудниками драмтеатра участвовали в озеленении парка.
«Сегодня проходит новая акция «День добрых дел», и мы решили навести порядок на территории местного театра и парка. Наш театр – излюбленное место жителей района, поэтому сегодня мы пришли с детьми сажать деревья, убирать территорию и общаться», – поделилась учительница школы №14 Ольга Голубцова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Видновском художественно-техническом лицее плели корзины, которые подарят людям с ограниченными физическими возможностями. А для ребят Мисайловской школы провели экскурсию по предприятию ПКБК B&B – одному из ведущих в России производителей бытовой химии и нетканой продукции.

Дети же из СОШ №7 и Видновской гимназии посетили пожарную часть. Познакомились с работой огнеборцев и ученики СОШ №18 Серпухова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дети из Демиховского лицея и средней школы №20 им. Н.З. Бирюкова Орехово-Зуевского городского округа совершили экскурсию на машиностроительный завод, увидели, как создаются поезда. Также в Орехово-Зуеве дети с родителями и педагогами заложили липовую аллею у Морозовской школы на ул. Красина. Всего посадили 100 саженцев.

А ученики Шаховской гимназии познакомились с работой фермерского хозяйства, побывав на Семейной эко-ферме «Ройгас». Ребята посадили там деревья, осмотрели производство сыров.

В Химках школьники высадили в парке «Два берега» саженцы липы.
«Часто сажаю деревья на даче у бабушки, поэтому у меня есть опыт. Считаю, что такие акции, как «День добрых дел», очень важны. Это сближает, можно внести свой вклад в развитие города, который я очень люблю», – сказал ученик гимназии №9 Илья Сосновский.
Ученики Дмитровской школы №8 посадили на Аллее Космонавтов деревья, к каждому из которых установили табличку с QR-кодом. Наведя на него смартофон, можно узнать историю жизни космонавта.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ученики 5-9 классов приняли участие в субботнике в парке «Берёзовая роща». В школе работала «Добрая ярмарка» сладостей и сувениров, сделанных руками школьников и их родителей. Вырученные деньги пошли на покупку необходимого на передовой снаряжения. Там же здесь был организован сбор книг и канцтоваров для школьников Донбасса, медикаментов, продуктов, одежды и перевязочных средств для участников СВО, кормов для приюта животных. Кроме того, школьники встретились за чашкой чая с ветеранами труда. А в «Доме доброты» дети устроили концерт для пожилых людей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В гимназии №44 в Люберцах организовали выставку стрелкового оружия, образцов военной техники, мастер-классы по флористике «Цветочное украшение», «Подружка для книг», «Тропикана» и «Веселые шашки». Школьники высадили на своей территории саженцы молодых елей.
«Я сегодня помогала сажать деревья и установила табличку о том, что сегодня прошел «День добрых дел». Деревья полезно сажать, потому что они дают нам кислород и очень нужны природе», - рассказала ученица второго класса Полина Вереитина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во всех школах проходил конкурс на лучшее фото или видео с акции. Участники загружают их с хэштэгом #ДеньдобрыхделПодмосковье. Лучшие шесть работ получат от «Волонтёров Подмосковья» призы - рюкзак, поясную сумку, значок, термокружку, портативную зарядку, кепку или шопер в фирменном стиле. А всем ученикам школы-победительницы достанется мороженое от «Чистой линии».

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Военный эксперт раскрыл предназначении «самолета Судного дня» США
Матвийчук: «самолет Судного дня» — инструмент на случай ядерной катастрофы
27 апреля 2024, 20:55

Фото: iStock/Diy13

Бывший полковник спецназа Анатолий Матвийчук в интервью «Известиям» раскрыл назначение «самолета Судного дня» США.
Он пояснил, что это воздушно-командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами и страной в случае ядерной войны.

По его словам, «Самолет Судного дня» функционирует как резервная система связи с армией и государственными структурами, а также содержит резервные коды для запуска ядерных снаряжений.

Матвийчук добавил, что этот самолет является инструментом для управления в критических ситуациях, и его обновление, вероятно, связано с технологическими инновациями.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о контракте на $13 миллиардов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».

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Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачу за майские праздники
27 апреля 2024, 20:43

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Регистрация прав на объекты недвижимости в Подмосковье продолжится и в майские праздники. Сотрудники областного БТИ и органов местного самоуправления организовали выездные встречи в садоводческих товариществах в помощь дачникам, сообщили в пресс-службе Минимущества Московской области.
«С 28 апреля по 12 мая включительно такие ежедневные встречи пройдут в 87 СНТ и охватят более 12 тыс. садоводов и дачников. Специалисты БТИ помогут в регистрации домов, установлении границ земельных участков, переводе из нежилых домов в жилые, в оформлении земель общего пользования. Получить подробную информацию и оформить документы в майские праздники можно будет непосредственно на дачах», – рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
В ведомстве добавили, что в БТИ с 8 до 20 часов будет работать колл-центр по консультированию и оформлению заказов онлайн.

По данным Минимущества, в регионе с начала года зарегистрировали 19,2 тыс. объектов недвижимости, в том числе 15 тыс. частных домов, площадью без малого 2 млн кв. м. Это, в частности, поможет провести газ и оформить пакет льгот.

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