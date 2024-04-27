На жилищные сертификаты в Подмосковье с начала года подали 1,8 тыс. заявок

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье с января подали более 1,8 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.
«В 33 округах Подмосковья подано 1815 заявлений. Самое большое количество заявлений – в Шатуре (554), в Орехово-Зуевском (283) и в Сергиево-Посадском (255), городских округах. Всего за этой мерой поддержки обратились более 2,8 тыс. человек. Суммарная расселяемая площадь аварийного жилья за счёт подобной меры поддержки - 51,8 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, люди все чаще выбирают жилищные сертификаты, поскольку это значительно ускоряет переезд в новое жильё. Человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и сам построить или приобрести жильё.
Плюс программы – ещё и в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.
Переселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Читайте также:
В Подмосковье для детей-сирот станут доступнее жилищные сертификаты
Стартовал приём заявок от молодых подмосковных учёных на социальную ипотеку
Получить социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн
Лора Луганская