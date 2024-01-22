На жильё для детей-сирот в Подмосковье в 2024 году выделили 3,4 млрд рублей

Режим работы шести светофоров скорректировали за минувшую неделю в четырёх городских округах Московской области, чтобы облегчить проезд и разгрузить дороги, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Изменения коснулись регулировки проезда в Пушкине, Истре, Солнечногорске и Серпухове», — отмечается в сообщении.

В частности, в округе Истра оптимизировали светофор в посёлке Румянцево: теперь время выезда с Савельевского на Волоколамское шоссе увеличено. В Серпухове перенастроили светофор на перекрёстке улиц 2-я Московская и Красноармейская.

В посёлке Правдинский городского округа Пушкино благодаря новому режиму работы светофора увеличено время проезда по Степаньковскому шоссе на пересечении с Ельдигинским шоссе. А проезд по самому Ельдигинскому шоссе облегчила корректировка светофора на выезде из деревни Дарьино.

Кроме того, в Солнечногорске перенастроили два светофора на пересечении Пятницкого и Ленинградского шоссе – теперь они работают в общем ритме.

Работа по оптимизации светофорной регулировки движения в Московской области продолжаются.

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