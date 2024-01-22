На жильё для детей-сирот в Подмосковье в 2024 году выделили 3,4 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«В прошлом году региональный парламент принял закон о бессрочной выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам, поскольку, как показали отзывы самих ребят, такая форма востребована и удобна. Благодаря сертификату можно выбрать квартиру согласно своим предпочтениям как по планировке, так и по местоположению, – например, рядом с местом учёбы или жильём родственников», – пояснил спикер.
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