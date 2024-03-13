На журналиста Зыгаря* возбудили уголовное дело за фейки об армии России

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На журналиста Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело за распространение фейков об армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ)», - говорится в сообщении.Следствие установило, что 27 июня 2022 года Зыгарь* на личной странице «Вконтакте» написал о событиях в Буче. В сообщении содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.
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*Внесен в реестр иноагентов на территории РФ
Элина Позднякова