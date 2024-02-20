Гособвинение запросило 9 лет за фейки о ВС РФ для режиссера Королева

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Режиссер Всеволод Королев оказался в центре судебного скандала после распространения фейковых материалов о вооруженных силах России.
Прокурор настаивает на вынесении ему приговора в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Этот шаг стал последствием нескольких его публикаций в социальной сети «ВКонтакте». Об этом в своем Telegram-канале сообщает онлайн-издание MR7 из зала Выборгского районного суда Петербурга.
Судебный процесс против Королева начался в октябре прошлого года и вызвал широкий общественный резонанс. Обвинение считает, что распространение фейков о российской армии было мотивировано политической и идеологической ненавистью.
В случае вынесения приговора, прокурор также требует ограничить права режиссера на администрирование интернет-сайтов и размещение информации в сети на протяжении четырех лет после отбытия наказания.
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Судебный процесс против Королева начался в октябре прошлого года и вызвал широкий общественный резонанс. Обвинение считает, что распространение фейков о российской армии было мотивировано политической и идеологической ненавистью.
В случае вынесения приговора, прокурор также требует ограничить права режиссера на администрирование интернет-сайтов и размещение информации в сети на протяжении четырех лет после отбытия наказания.
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Маруняк Сергей Дмитриевич