«Набежали неандертальцы»: Жена Петросяна Брухунова отбивается от хейта

Татьяна Бурухунова (Фото: соцсети Татьяны Бурухуновой)
Татьяна Брухунова недавно высмеяла девушек с поддельными сумками Birkin и платьями Hermès, которых увидела в московском кафе. Это вызвало море негатива в комментариях.
Жена Петросяна поделилась своими наблюдениями в социальных сетях и стала объектом критики со стороны пользователей интернета. По ее словам, история про сумки «вскрыла невероятное количество невменяемых людей», у которых случилось весеннее обострение психических проблем.
Женщина отметила, что сама она не помешана на брендах и покупает только то, что ей необходимо. У нее есть винтажная Hermès Kelly, ровесница Брухуновой – 1989 года выпуска. Супруга известного комика подчеркнула, что амбиций покупать «абы какие Birkin». Подписчики и гости её страницы упрекнули критиканку за снобизм и высокомерие.
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«Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — возмутилась Брухунова.
Женщина отметила, что сама она не помешана на брендах и покупает только то, что ей необходимо. У нее есть винтажная Hermès Kelly, ровесница Брухуновой – 1989 года выпуска. Супруга известного комика подчеркнула, что амбиций покупать «абы какие Birkin». Подписчики и гости её страницы упрекнули критиканку за снобизм и высокомерие.
«Набежали неандертальцы», — прокомментировала подобные отклики Брухунова.
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Александр Бойцов