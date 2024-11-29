«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)
Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна
В СМИ продолжают ходить слухи о том, что Татьяна Бурхунова и Евгений Петросян прибегли к суррогатному материнству. Говорили, что у Татьяны была сложная операция на ногах, что делало вынашивание ребенка для нее затруднительным. В начале 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились в Дубай. Журналисты заметили их рядом с частным медицинским центром, что подтвердило слухи.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)
Путешествие по Африке
Татьяна активно ведет свой блог, показывая подписчикам свою насыщенную жизнь. Однако на фотографиях из поездок она часто изображена одна, без мужа и детей. Недавно она вновь отправилась в путешествие по странам Африки в одиночестве, оставив Петросяна с детьми.
Реакция общественности была быстрой: многие заметили, что пока Татьяна исследует новые места, Евгений заботится о детях.
«У них разница 44 года! Что ж там за секрет такой», «Оставила детей и смылась от старого муженька», — пишут комментаторы.
На критику по поводу своих поездок Брухунова ответила, что не собирается везде брать с собой детей.
«Зачем это необходимо?» — спрашивает она.
Бурхунова раскритиковала красивых девушек
В своей социальной сети Татьяна Бурхунова опубликовала видеообращение, в котором обратила внимание на то, что многие девушки не владеют своим телом.
«Просматривала соцсети и обратила внимание на то, что большинство красивых девушек, выходящих в публичное пространство, совершенно не умеют владеть своим телом, в частности ртом. Многие снимают красивый контент, но забывают о том, что у здорового человека рот должен быть закрыт», — отметила супруга Петросяна.
Она также сообщила, что чрезмерная жестикуляция ее раздражает не меньше и она вынуждена прерывать просмотр видео уже через 10 секунд.
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