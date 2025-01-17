«Срамота!»: молодая жена Петросяна высмеяла девушек с фальшивыми сумками в столичном кафе

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)
Жена юмориста Евгения Петросяна 35-летняя Татьяна Брухунова высмеяла повстречавшихся ей девушек с фальшивыми сумками Birkin.
Пятая супруга артиста активно ведёт соцсети, делится с подписчиками интересными моментами из жизни, комментирует модные новинки и говорит об искусстве. Однако в её сторону обращено много хейта – в Сети обвиняют Брухунову в крахе брака Петросяна с Еленой Степаненко, часто высмеивают её образы и упрекают за отношения с мужчиной, который годится ей в отцы.
Но и сама Брухунова не прочь покритиковать людей за их предпочтения и внешний вид. На сей раз она иронично рассказала о девушках, которых встретила в одном из московских кафе. Поводом стали «палёные» сумки люксового бренда.
Она рассказала, что зашла в кафе и увидела трёх девушек, которые в руках держали откровенно фальшивые сумки бренда Hermès, названия на которых были написаны с ошибками. Татьяна задалась вопросом, зачем так делать, подчеркнув при этом, что понимает, что сумки за два миллиона рублей далеко не каждая может позволить себе.
Супруга юмориста заявила, что никак не прокомментировала бы человека, стоящего в джинсах и с «пакетом из «Пятёрки», но против откровенной пали она пройти не смогла.
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Но и сама Брухунова не прочь покритиковать людей за их предпочтения и внешний вид. На сей раз она иронично рассказала о девушках, которых встретила в одном из московских кафе. Поводом стали «палёные» сумки люксового бренда.
Она рассказала, что зашла в кафе и увидела трёх девушек, которые в руках держали откровенно фальшивые сумки бренда Hermès, названия на которых были написаны с ошибками. Татьяна задалась вопросом, зачем так делать, подчеркнув при этом, что понимает, что сумки за два миллиона рублей далеко не каждая может позволить себе.
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)
Супруга юмориста заявила, что никак не прокомментировала бы человека, стоящего в джинсах и с «пакетом из «Пятёрки», но против откровенной пали она пройти не смогла.
«Это же срамота! Я не понимаю, почему нельзя купить обычную сумку, не выпендриваясь, чтобы люди думали, что ты нормальный человек, а не какая-то крэйзи», – прокомментировала увиденное Брухунова.После она заверила, что и сама не имеет настолько дорогую сумку. Но рассказала про винтажную Hermès Kelly 1989 года (в этом же году родилась Татьяна). За ней она гонялась по всему миру, но всё же смогла найти. А вот желания покупать Birkin, отметила Брухунова, у неё нет.
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Анастасия Чинкова