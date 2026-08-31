«Набивать им на лбу»: Милонов призвал наказывать тату-мастеров за работу с детьми
Милонов предложил наказывать тату-мастеров за работу с детьми
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выявлять и наказывать тату-студии и частных мастеров, которые делают татуировки детям. Его слова приводит Life.ru.
По мнению парламентария, подросткам сложно объяснить, почему не стоит украшать свое тело, когда популярные исполнители сами активно это делают. Он считает, что дети в том числе копируют манеры своих кумиров.
«У нас, в принципе, нет официального отношения к татуировкам, хотя стоило бы провозгласить тренд, что тело должно быть чистым. Татуировки — это, честно говоря, сомнительная история и относительное зло. Это не значит, что человек плохой, просто он совершил ошибку», — заявил Милонов.При этом он выступил против постановки таких подростков на внутришкольный учет, назвав их «просто дурачками». Гораздо строже, по его словам, стоит быть к мастерам, которые за деньги соглашаются делать татуировки несовершеннолетним. Депутат предложил в случае признания таких специалистов виновными наносить им на лбу татуировку: «Я делаю татуировки незаконно».
Также он заявил, что татуировки следует ассоциировать с уголовным миром и продвигать соответствующий нарратив. При этом парламентарий отметил, что некоторые мастера принципиально отказываются работать с детьми.