Россияне смогут брать животных из приютов через новый госсервис

31 августа 2026, 03:00

В РФ появится цифровой госсервис для обеспечения устройства животных из приютов

Фото: iStock/Viktoria Sedova

В России планируют запустить цифровой государственный сервис, который позволит гражданам брать домашних животных из приютов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры.