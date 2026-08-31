Россияне смогут брать животных из приютов через новый госсервис
В России планируют запустить цифровой государственный сервис, который позволит гражданам брать домашних животных из приютов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры.
Планируется создать различные цифровые сервисы в сфере обращения с питомцами. Речь идет не только про возможность легко и быстро найти с помощью платформы новый дом для животного из приюта, но и про масштабную организацию поиска пропавших любимцев. Также рассматривается разработка специального инструмента для регистрации ветеринатов.
На реализацию всех этих проектов направят 80 миллионов рублей. Программа затронет 102 региона. Уточняется, что запустить сервисы рассчитывают к середине ноября.
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