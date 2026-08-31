Россиянам напомнили, сколько денег родители могут вернуть за платные кружки детей

31 августа 2026, 03:45

Депутат Свищев: В РФ родители могут вернуть до 14,3 тысячи рублей за платные кружки

Фото: iStock/SeventyFour

Работающие родители, чьи дети посещают платные кружки или дополнительные занятия могут вернуть часть потраченных средств – до 14,3 тысячи рублей в год на каждого ребёнка. Речь идет о тех семьях, которые уплачивают НДФЛ, уточнил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.