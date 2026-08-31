Россиянам напомнили, сколько денег родители могут вернуть за платные кружки детей
Работающие родители, чьи дети посещают платные кружки или дополнительные занятия могут вернуть часть потраченных средств – до 14,3 тысячи рублей в год на каждого ребёнка. Речь идет о тех семьях, которые уплачивают НДФЛ, уточнил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
При этом есть обязательное условие – образовательная организация должна иметь лицензию. Право на вычет предоставляется при посещении ребенком различных секций, включая занятия музыкой, рисованием и иностранными языками. Также часть денег можно вернуть, если несовершеннолетний ходит на дополнительные занятия в государственных и частных учреждениях, либо на курсы подготовки к школе в детсаде.
Максимальная сумма расходов, с которой можно получить возврат – 110 тысяч рублей в год на одного ребёнка (это общий лимит на обоих родителей). Траты на присмотр, уход, питание и коммунальные услуги в расчёт не идут. Право на вычет сохраняется до совершеннолетия ребёнка, но если у него очная форма обучения, то лимит увеличивается до 24 лет.
Для оформления достаточно запросить в учреждении справку об оплате образовательных услуг и подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через портал «Госуслуги». Деньги перечислят на банковскую карту.
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