В России заблокировали почти 40 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами
В России заблокировали почти 40 тысяч интернет-площадок, предлагавших покупателям запрещённые биологически активные добавки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Всего по решениям Роспотребнадзора в настоящий момент закрыто 39,4 тысячи таких площадок. Ведомство продолжает ежедневный мониторинг объявлений, карточек товаров и страниц интернет-магазинов. Среди заблокированных ресурсов – сайты, где продавали продукцию без государственной регистрации.
Специалисты напоминают, что покупать БАДы стоит только у официальных поставщиков и обязательно проверять наличие регистрационных документов. Более того, некоторые биологически активные добавки представляют опасность для здоровья. По словам врача-терапевта и эксперта телеканала «Доктор» Ольги Титаренко, неосторожный прием капсул может разрушить печень и почки.
Ранее стало известно, что продавцы опасных БАДов для похудения с запрещенными веществами начали маскировать их под детские игрушки и конструкторы, чтобы обойти запреты. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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