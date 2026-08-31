В России заблокировали почти 40 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами

31 августа 2026, 04:02

Роспотребнадзор отчитался о блокировке почти 40 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

Фото: iStock/Tijana87

В России заблокировали почти 40 тысяч интернет-площадок, предлагавших покупателям запрещённые биологически активные добавки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.