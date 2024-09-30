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Наблюдать за обитателями Московского зоопарка можно онлайн на mos.ru после установки камер

Наблюдение за обитателями Московского зоопарка онлайн стало доступно на mos.ru
30 сентября 2024, 08:59
Фото: istock/sandipruel

Фото: istock/sandipruel

За обитателями Московского зоопарка теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
По словам директор зоосада Светланы Акуловой, камеры были установлены в экспозиционной части. Она отметила, что трансляция ведется из внутренних и уличных вольеров.

«Запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч посетителей сайта не только из Москвы, но и из других городов нашей необъятной страны», — рассказала она.



Сообщается, что пользователи имеют возможность в режиме онлайн следить за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатами, медоедами и другими животными.

Отмечается, что этот год является юбилейным для Московского зоопарка, в связи с чем происходит множество изменений. Помимо этого, замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов пояснил, что запись транслируется в реальном времени.

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По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 миллионов рублей
30 сентября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/AMilkin

Московский суд наложил арест на недвижимое имущество бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна. Он обвиняется в даче взятки в виде земельного участка бывшему начальнику главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.
Об этом говорится в судебных документах, с которыми имел возможность ознакомиться корреспондент ТАСС. Арестованы жилой дом и квартира в Краснодаре, принадлежащие предпринимателю, а также находящийся в собственности предпринимателя земельный участок в Краснодарском крае. Кроме того, арестован принадлежащий Мартиросяну автомобиль BMW X5. Общая стоимость арестованного движимого и недвижимого имущества составила свыше 50 миллионов рублей.

Причиной возбуждения уголовного дела стала взятка, полученная Кузнецовым от Мартиросяна. Последний приобрёл и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. За это бывший кадровик министерства обороны посодействовал заключению контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и индивидуальным предпринимателем контракта на оказание гостиничных услуг. Сумма сделки составила 375 миллионов рублей.

Сам Мартиросян свою вину отрицает, называя операцию с земельным участком «коммерческим проектом».

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Детский сад с бассейном появится в Алтуфьевском районе
30 сентября 2024, 08:19

Фото: iStock/Quique Olivar Gomez

В Алтуфьевском районе столицы появится детский сад с бассейном на 200 мест. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
Председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов Иван Щербаков рассказал, что проект предполагает возведение здания переменной этажности: от 1 до 3 этажей.

Сообщается, что на первом этаже, помимо бассейна с раздевалками и душевыми, предусмотрены три секции для групп и медицинский блок. На втором этаже будут находиться три группы, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий. На третьем этаже разместятся ещё две группы и административные помещения.

Каждый блок для групп будет включать игровую и спальную зоны, раздевалку, буфет и санузел. Также рядом со зданием планируется обустроить детские площадки.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семьи
#детские площадки
#сад
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Рыбные рынки Москвы предоставляют скидку участникам СВО и членам их семей
30 сентября 2024, 07:29

Фото: istock/ChiccoDodiFC

Участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Помимо рыбного рынка «Москва – на волне», расположенного в районе Косино-Ухтомский, к программе поддержки присоединился недавно открывшийся рынок в Митино. Скидка распространяется на всю продукцию», — отмечается в сообщении.

Ранее к инициативе поддержки участников СВО подключилось около 60 межрегиональных ярмарок Москвы, где также предоставляется аналогичная скидка для участников спецоперации и их семей.

Участников СВО также поддерживают поставщики рыбных рынков «Москва — на волне». Один из них, Василий, отправляет в госпитали северную рыбу, а в Курскую область — тушенку из оленя, лося и кабана. Многие фермеры ярмарок выходного дня регулярно оказывают гуманитарную помощь, включая выращенные собственноручно овощи и фрукты, а также другие необходимые товары.

На рынках «Москва — на волне» представлен разнообразный ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей России. Жители и гости столицы могут приобрести свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку на шпажках, северного омуля и чира в свежемороженом и копченом виде, малосольного тугунка, олюторскую сельдь и многое другое.

Первый рынок «Москва — на волне» открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а второй — в Митине 25 сентября 2024 года. Каждый рынок занимает несколько тысяч квадратных метров и включает торговые ряды, зоны хранения с различными температурными режимами, фуд-корты и студию для мастер-классов. Также на рынках есть лаборатория, которая проверяет качество всей реализуемой продукции.

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Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году
Эксперт Рыжих: в России в 2025 году увеличатся декретные выплаты и маткапитал
30 сентября 2024, 06:33

Фото: istock / Diy1

В России в 2025 году будут увеличены декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Линда Рыжих, передает РИА Новости.
Она подчеркнул, что размер декретных выплат будет увеличиваться, максимальный размер пособия за 140 календарных дней отпуска по беременности составит 794 355,8 рублей, а в 2026 году – 882 575,4 рублей.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено до 25 735 рублей с 2025 года и до 26 764 рублей с 2026 года. В то же время для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 18 месяцев в следующем году может быть увеличен до 69 000 рублей в месяц.

До этого было объявлено, что остаток материнского капитала будет выплачиваться с сентября.

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#выплаты
#материнский капитал
#ребёнок
#пособия
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Россиянам разрешили передать пенсионные баллы своим родителям
В Госдуму внесут проект с разрешением передавать родителям пенсионные баллы
30 сентября 2024, 06:01

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 30 сентября, внесет в Государственную Думу законопроект, разрешающий передачу пенсионных баллов от детей к их родителям, передает ТАСС.
Предлагаемые поправки в закон о «страховых пенсиях» предусматривают возможность передачи до двух пенсионных баллов в календарном году, то есть по одному баллу каждому родителю или два балла одному родителю. Количество баллов у родителей позволит увеличить размер пенсии и уровень жизни, говорится в пояснительной записке.

По словам депутатов, с 2025 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости и частного пенсионного коэффициента составит 15 лет и 30 баллов соответственно. Как отмечают разработчики законопроекта, в этих условиях необходима дополнительная поддержка пенсионеров.

Ранее Госдума рассмотрела предложение об увеличении максимального количества пенсионных баллов для работающих пенсионеров с трех до десяти баллов. По мнению членов парламентариев, это положительно скажется на экономике.

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#пенсия
#лдпр
#леонид слуцкий
#законопроект
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Арина Шиповница: почему 1 октября нельзя приглашать домой гостей и как не лишиться достатка
1 октября отмечается Арина Шиповница: традиции и приметы праздника
30 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / Zbynek Pospisil

1 октября в народном календаре отмечается Аринин день, также известный как Арина Шиповница. Этот день связан с почитанием памяти святых великомучениц Арины и Софии.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях праздника, что можно и нельзя делать 1 октября.

Арина Шиповница — история и традиции

В этот день православная церковь вспоминает двух мучениц — Софию и Ирину, живших в Египте в третьем веке. Их подвергли истязаниям за исповедание христианства при императоре Аврелиане. После правитель Египта Клавдий велел их обезглавить. Мощи мучениц были перенесены спустя несколько веков Константином Великим в Константинополь.

На Руси имя Ирина превратилось в Арина и получило приставку Шиповница в связи с традицией собирать с 1 октября шиповник. Его сушили и запасали на зиму, при этом верили, что полезные свойства плоды кустарника обретают лишь со дня Арины Шиповницы.

Что можно делать 1 октября

В этот день люди старались собрать как можно больше шиповника. Ягода символизирует здоровье, силу и защиту. Из шиповника делали кисель, мармелад и варенье. Его также заваривали в чай. Из ягоды готовили настои, отвары и чаи, помогавшие при простуде, болезнях желудка и кишечника. Также шиповник использовали для украшения домов и создания оберегов.

Фото: istock / Madeleine_Steinbach

1 октября можно заняться заготовкой целебных трав, ведь наши предки верили, что собранное в этот день сырьё будет обладать наибольшей силой. Кроме того, день Арины Шиповницы считался подходящим для заготовки дров.

В этот день стоит помогать нуждающимся и совершать добрые дела.

Важно провести время с семьёй и близкими. Можно отдохнуть на природе, наслаждаясь осенней красотой.

Что нельзя делать 1 октября

Нельзя срывать шиповник голыми руками, так как, согласно поверьям, это может привести к неприятностям и болезням. Лучше использовать для этого перчатки или другие средства защиты.

Не рекомендуется употреблять в пищу блюда из шиповника, если они были приготовлены человеком, который испытывает негативные эмоции. Считается, что это может передать эти эмоции тому, кто ест такое блюдо.

В этот день нельзя приглашать гостей к себе в дом, иначе всё закончится ссорой и серьёзным разладом в семье.

Нельзя проводить день в одиночестве, так как, согласно приметам, это может привлечь неудачи и плохое настроение.

Не рекомендуется начинать новые дела и проекты в этот день, так как они могут оказаться неудачными.

Нельзя жаловаться на жизнь и говорить о проблемах, так как, по поверьям, это может привлечь ещё больше неприятностей. Лучше сосредоточиться на позитиве и хорошем настроении.

Не рекомендуется выносить мусор из дома, так как это может привести к финансовым потерям.

Фото: istock / daizuoxin

Не стоит заниматься тяжёлой работой и домашними делами.

Приметы на 1 октября

Если в этот день удалось собрать много шиповника, то зима будет холодной и снежной.

Если листья на березе пожелтели, но остаются на ветвях – будет тёплая зима.

Если на Аринин день идёт дождь, то осень будет дождливой.

Журавли полетели в теплые края – в конце октября ждите заморозки.

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Собянин рассказал о первом годе работы маршрута электросудов ЗИЛ – Печатники
29 сентября 2024, 20:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Во воскресенье, 29 сентября, исполнился год с момента запуска второго маршрута регулярного речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
За это время маршрут использовался около 420 тысяч раз, а суда ходили по нему свыше 20 тысяч раз.

По словам Собянина, речной маршрут, соединивший южные и юго-восточные районы, заметно экономит время пассажиров. Так, от Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте придётся ехать 35 минут, а на речном – всего 12 минут.

Мэр добавил, что электрические суда полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта.

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#транспорт
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#маршрут
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«Производил задержание»: внук заковал бабушку в наручники деда
Baza: внук заковал бабушку в наручники деда во время игры
29 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/7713Photography

В Ульяновске внук во время игры с бабушкой заковал её в наручники деда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в минувшую субботу бабушка играла в восьмилетним внуком, по всей видимости, в арест преступника полицейским. Когда мальчик «производил задержание» бабушки, он заковал её в наручники, которые остались от покойного деда, раньше работавшего милиционером.

Ключей от них не оказалось, поэтому пенсионерке пришлось вызывать спасателей, которые успешно освободили руку женщины.

Перед уходом они посоветовали женщине получше спрятать семейную реликвию, чтобы таких инцидентов больше не происходило.

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#спасатели
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Ветеран СВО и ещё девять человек попали в рабство к цыганам
29 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/Vladimir Fedorov

Цыгане удерживали в рабстве ветерана СВО и ещё девятерых человек, пишет aif.ru.
Волонтёр Движения против рабства «Альтернатива» Артём Гончаров сообщил, что на горячую линию организации поступил звонок от женщины, которая заявила о захвате в рабство её супруга. Она отметила, что в неволе его держат цыгане. Мужчине чудом удалось незаметно дозвониться до жены и сообщить ей адрес своего местонахождения – Тульская область, посёлок Ровно.

Движение обратилось в полицию, где им сказали, что хорошо знают это место и приезжают туда уже как на работу. Полицейские постоянно обнаруживают там людей, которые числятся пропавшими без вести.

Гончаров вместе с полицейскими направился по указанному адресу. Там действительно оказался пленённым муж обратившейся женщины, а вместе с ним ещё девять человек. В их числе был

По словам волонтёра, будущих рабов цыгане находили в Москве, предлагая им быстрый заработок. Говорили, что необходимо разгрузить машину с дынями и картофелем. Деньги мол заплатили бы сразу на руки. Предлагали от трех до пяти тысяч рублей. После этого согласившихся сажали в машину, мол ехать всего один поворот, но после увозили в Ровно.

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#сво
#деньги
#волонтёр
#тульская область
#полицейские
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