Наблюдать за обитателями Московского зоопарка можно онлайн на mos.ru после установки камер

Фото: istock/sandipruel
За обитателями Московского зоопарка теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
По словам директор зоосада Светланы Акуловой, камеры были установлены в экспозиционной части. Она отметила, что трансляция ведется из внутренних и уличных вольеров.
Сообщается, что пользователи имеют возможность в режиме онлайн следить за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатами, медоедами и другими животными.
Отмечается, что этот год является юбилейным для Московского зоопарка, в связи с чем происходит множество изменений. Помимо этого, замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов пояснил, что запись транслируется в реальном времени.
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«Запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч посетителей сайта не только из Москвы, но и из других городов нашей необъятной страны», — рассказала она.
Сообщается, что пользователи имеют возможность в режиме онлайн следить за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатами, медоедами и другими животными.
Отмечается, что этот год является юбилейным для Московского зоопарка, в связи с чем происходит множество изменений. Помимо этого, замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов пояснил, что запись транслируется в реальном времени.
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Дарья Осипова