Детский сад с бассейном появится в Алтуфьевском районе

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В Алтуфьевском районе столицы появится детский сад с бассейном на 200 мест. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
Председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов Иван Щербаков рассказал, что проект предполагает возведение здания переменной этажности: от 1 до 3 этажей.
Сообщается, что на первом этаже, помимо бассейна с раздевалками и душевыми, предусмотрены три секции для групп и медицинский блок. На втором этаже будут находиться три группы, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий. На третьем этаже разместятся ещё две группы и административные помещения.
Каждый блок для групп будет включать игровую и спальную зоны, раздевалку, буфет и санузел. Также рядом со зданием планируется обустроить детские площадки.
Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что на первом этаже, помимо бассейна с раздевалками и душевыми, предусмотрены три секции для групп и медицинский блок. На втором этаже будут находиться три группы, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий. На третьем этаже разместятся ещё две группы и административные помещения.
Каждый блок для групп будет включать игровую и спальную зоны, раздевалку, буфет и санузел. Также рядом со зданием планируется обустроить детские площадки.
Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова