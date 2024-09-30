Рыбные рынки Москвы предоставляют скидку участникам СВО и членам их семей

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Участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Помимо рыбного рынка «Москва – на волне», расположенного в районе Косино-Ухтомский, к программе поддержки присоединился недавно открывшийся рынок в Митино. Скидка распространяется на всю продукцию», — отмечается в сообщении.
Ранее к инициативе поддержки участников СВО подключилось около 60 межрегиональных ярмарок Москвы, где также предоставляется аналогичная скидка для участников спецоперации и их семей.
Участников СВО также поддерживают поставщики рыбных рынков «Москва — на волне». Один из них, Василий, отправляет в госпитали северную рыбу, а в Курскую область — тушенку из оленя, лося и кабана. Многие фермеры ярмарок выходного дня регулярно оказывают гуманитарную помощь, включая выращенные собственноручно овощи и фрукты, а также другие необходимые товары.
На рынках «Москва — на волне» представлен разнообразный ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей России. Жители и гости столицы могут приобрести свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку на шпажках, северного омуля и чира в свежемороженом и копченом виде, малосольного тугунка, олюторскую сельдь и многое другое.
Первый рынок «Москва — на волне» открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а второй — в Митине 25 сентября 2024 года. Каждый рынок занимает несколько тысяч квадратных метров и включает торговые ряды, зоны хранения с различными температурными режимами, фуд-корты и студию для мастер-классов. Также на рынках есть лаборатория, которая проверяет качество всей реализуемой продукции.
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