Конструкторы LEGO стали самым популярным новогодним подарком для детей в России

19 декабря 2025, 17:41

Фото: iStock/BAMM-BAMM

Самым популярным подарком на Новый год для детей стали конструкторы LEGO. Такие данные приводит «Москва 24» со ссылкой на аналитиков маркетплейса «Мегамаркет».





Отмечается, что в ноябре и декабре конструкторы составили 85% от общего объема продаж среди игрушек. Чаще всего россияне выбирали наборы по мотивам «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Сумерек», «Властелина колец» и «Один дома». Высокий спрос также коснулся конструкторов-автомобилей.





«LEGO воспринимается не просто как игрушка, а как формат совместного досуга, который объединяет детей и взрослых. Такой подарок легко вписывается в новогоднюю атмосферу — его распаковывают всей семьей и собирают вместе долгими зимними вечерами», — объяснила руководитель категории «Игры и игрушки» маркетплейса Юлия Лемайкина.

«Идеальный подарок всегда персонален. Он говорит коллеге, что вы видите в нём не просто функцию, а человека с интересами и потенциалом. Подумайте, что могло бы его вдохновить или облегчить рабочие будни. Например, ваша любимая, но нейтральная книга с теплой подписью на память. Или доступ к короткому, но качественному онлайн-курсу по смежной теме», — рассказала Семеренко.