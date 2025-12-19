Достижения.рф

Конструкторы LEGO стали самым популярным новогодним подарком для детей в России

Фото: iStock/BAMM-BAMM

Самым популярным подарком на Новый год для детей стали конструкторы LEGO. Такие данные приводит «Москва 24» со ссылкой на аналитиков маркетплейса «Мегамаркет».



Отмечается, что в ноябре и декабре конструкторы составили 85% от общего объема продаж среди игрушек. Чаще всего россияне выбирали наборы по мотивам «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Сумерек», «Властелина колец» и «Один дома». Высокий спрос также коснулся конструкторов-автомобилей.

«LEGO воспринимается не просто как игрушка, а как формат совместного досуга, который объединяет детей и взрослых. Такой подарок легко вписывается в новогоднюю атмосферу — его распаковывают всей семьей и собирают вместе долгими зимними вечерами», — объяснила руководитель категории «Игры и игрушки» маркетплейса Юлия Лемайкина.

Кроме того, в ноябре и декабре россияне активно покупали роботов, детские горки и качели, пазлы и настольные игры.

В свою очередь карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в беседе с RT посоветовала выбирать подарки для коллег исходя из его личности, а не должности.

«Идеальный подарок всегда персонален. Он говорит коллеге, что вы видите в нём не просто функцию, а человека с интересами и потенциалом. Подумайте, что могло бы его вдохновить или облегчить рабочие будни. Например, ваша любимая, но нейтральная книга с теплой подписью на память. Или доступ к короткому, но качественному онлайн-курсу по смежной теме», — рассказала Семеренко.

По её словам, коллегам можно подарить сертификат на обеды или термокружку для кофе. Точно стоит отказаться от таких подарков, как парфюм, крем от морщин, утюг или постельное белье.
Элина Позднякова

