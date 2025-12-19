Конструкторы LEGO стали самым популярным новогодним подарком для детей в России
Самым популярным подарком на Новый год для детей стали конструкторы LEGO. Такие данные приводит «Москва 24» со ссылкой на аналитиков маркетплейса «Мегамаркет».
Отмечается, что в ноябре и декабре конструкторы составили 85% от общего объема продаж среди игрушек. Чаще всего россияне выбирали наборы по мотивам «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Сумерек», «Властелина колец» и «Один дома». Высокий спрос также коснулся конструкторов-автомобилей.
«LEGO воспринимается не просто как игрушка, а как формат совместного досуга, который объединяет детей и взрослых. Такой подарок легко вписывается в новогоднюю атмосферу — его распаковывают всей семьей и собирают вместе долгими зимними вечерами», — объяснила руководитель категории «Игры и игрушки» маркетплейса Юлия Лемайкина.
Кроме того, в ноябре и декабре россияне активно покупали роботов, детские горки и качели, пазлы и настольные игры.
В свою очередь карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в беседе с RT посоветовала выбирать подарки для коллег исходя из его личности, а не должности.
«Идеальный подарок всегда персонален. Он говорит коллеге, что вы видите в нём не просто функцию, а человека с интересами и потенциалом. Подумайте, что могло бы его вдохновить или облегчить рабочие будни. Например, ваша любимая, но нейтральная книга с теплой подписью на память. Или доступ к короткому, но качественному онлайн-курсу по смежной теме», — рассказала Семеренко.
По её словам, коллегам можно подарить сертификат на обеды или термокружку для кофе. Точно стоит отказаться от таких подарков, как парфюм, крем от морщин, утюг или постельное белье.