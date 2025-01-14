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В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне начал работу телеграм-канал «80 лет Великой Победе».
«Приближается 80-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Читайте материалы о событиях военных лет, делитесь историями ваших семей, участвуйте в познавательных конкурсах. Вместе сохраним память о Победе!», – говорится в описании канала.В ТГ-канале можно найти истории о том, как приближали Победу на фронте и в тылу; интересные факты о сражениях и героях; трогательные фронтовые письма и воспоминания; информацию о мероприятиях празднования и тематические викторины, многое другое.
Подписаться на телеграм-канал «80 лет Великой Победе» можно по ссылке.
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