Путин обсудил с Совбезом меры безопасности на праздновании Дня Победы

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В рамках празднования Дня Победы 9 мая состоится множество мероприятий, на которых необходимо обеспечить все меры безопасности. Об этом шла речь на совещании постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
10 января российский лидер Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Речь шла об обеспечении безопасности в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, во время празднования Дня Победы будет необходимо обеспечить дополнительные меры безопасности.
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«Президент рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые требуются в контексте этого года, года, который посвящен святой дате — 80-летию Победы. Много мероприятий планируется во главе с мероприятиями в рамках 9 мая», — уточнил Песков.
По его словам, во время празднования Дня Победы будет необходимо обеспечить дополнительные меры безопасности.
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Элина Позднякова