В Подмосковье открыли центр подготовки к празднованию 80-летия Победы

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Подмосковье открылся региональный центр по подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Он будет работать на базе молодёжного центра «Точка притяжения» в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» запустило эстафету работы центров по всей России и за рубежом. Они станут единой площадкой для обучения добровольцев и подготовки к праздничным мероприятиям 2025 года.
Среди главных мероприятий, которые будут сопровождать волонтёры, станут Парады Победы, шествие «Бессмертного полка», акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы» и «Сад Памяти», субботники в памятных местах, «Поезд Победы».
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«Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» объединяет почти 140 организаций. Число «Волонтёров Победы» в Московской области превышает 3 тыс. человек. Активисты участвуют в памятных мероприятиях, помогают ветеранам, проводят всероссийские и международные акции, занимаются благоустройством памятных мест. В следующем году волонтеры помогут организовать празднование 80-й годовщины Победы», – рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Среди главных мероприятий, которые будут сопровождать волонтёры, станут Парады Победы, шествие «Бессмертного полка», акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы» и «Сад Памяти», субботники в памятных местах, «Поезд Победы».
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Лора Луганская