В Подольске у здания администрации открыли стелу «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Подольске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Церемония в сквере Поколений собрала представителей власти, общественности и жителей города, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В честь присвоения Подольску статуса «Город трудовой доблести» мы установили памятную стелу как символ уважения к нашим предкам. Она увековечит память о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны», – сказал зампред правительства - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Стела включает подсвеченные барельефы и вставки с изображениями трудовых подвигов подольчан. Её установили при поддержке Российского военно-исторического общества, правительства Московской области и администрации городского округа Подольск. В ходе благоустройства была обновлена территория вокруг стелы. В проект вошли замена пешеходного покрытия, установка новых скамеек и освещения. Как отметили в министерстве, всё это сделало сквер комфортным для посетителей.
Стела расположена на пересечении улиц Комсомольской и Кирова, напротив здания городской администрации. В годы Великой Отечественной войны подольчане и жители соседних населённых пунктов, которые сегодня входят в состав муниципалитета, активно участвовали в обеспечении фронта всем необходимым для Победы.
Почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Подольску указом президента Владимира Путина в 2023 году. Место для установки стелы выбрали жители.
Читайте также:
В Подольске 25 декабря откроют стелу «Город трудовой доблести»
Деревня Таширово стала населённым пунктом воинской доблести
Звёздный городок может стать Городом космической доблести и славы
Лора Луганская