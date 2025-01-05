Полиция Казани разыскивает Гринча, катающегося по городу на крыше машины

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Катающегося по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей» «Гринча» начала искать полиция, сообщил Telegram-канал Shot.
Кадры с поездкой мужчины на крыше автомобиля в костюме Гринча завирусилось в социальных сетях. Он ехал по центру города — на видеозаписи видны Казанский Кремль и Центральный стадион города.
Водителю автомобиля выписали несколько штрафов, общая сумма которых составила 5250 рублей. С ним работники правоохранительных органов провели профилактическую беседу. «Похитителя Рождества» сотрудники полиции ещё не поймали, но его поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как передают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.
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Водителю автомобиля выписали несколько штрафов, общая сумма которых составила 5250 рублей. С ним работники правоохранительных органов провели профилактическую беседу. «Похитителя Рождества» сотрудники полиции ещё не поймали, но его поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как передают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.
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Ольга Енгалычева