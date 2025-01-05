Владимирские следователи возбудят дело по факту жестокого обращения с гимнастками

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками школы по художественной гимнастике во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в своих соцсетях видео, на котором мама одной из учениц школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике рассказала, как её дочь пришла после тренировки с синяками на лице. Также в ролик была вставлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, используя нецензурную лексику, и угрожает ей.
Позже обращение жительницы Владимира было опубликовано в СМИ. В нём она жалуется, что тренер регулярно оскорбляет лет ей, а также применяет по отношению к ним насильственные действия, в том числе с использованием спортивного инвентаря.
Следственные органы СК РФ по Владимирской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по региону Кулакову А.А. возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении детей.
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Позже обращение жительницы Владимира было опубликовано в СМИ. В нём она жалуется, что тренер регулярно оскорбляет лет ей, а также применяет по отношению к ним насильственные действия, в том числе с использованием спортивного инвентаря.
Следственные органы СК РФ по Владимирской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по региону Кулакову А.А. возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении детей.
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Анастасия Чинкова