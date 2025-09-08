Началась процедура раздела наследства бывшего губернатора Курской области Старовойта

08 сентября 2025, 18:37

В Москве начали делить наследство Романа Старовойта

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости / Александр Кряжев)

В столице начался процесс оформления наследства бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Как сообщает «Лента.ру», соответствующее дело зарегистрировано в реестре Федеральной нотариальной палаты.