Началась процедура раздела наследства бывшего губернатора Курской области Старовойта
В столице начался процесс оформления наследства бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Как сообщает «Лента.ру», соответствующее дело зарегистрировано в реестре Федеральной нотариальной палаты.
Согласно открытым данным, наследственное дело с номером 40607472-5/2025 было передано в работу московскому юристу Ольге Струковой. Иных подробностей пока не раскрывается.
Известно, что с 2021 года Старовойт находился в разводе. У него остались две дочери — 18-летняя Ангелина и 15-летняя Анастасия. Кроме того, незадолго до смерти он состоял в отношениях с Полиной Копыловой, которая, как сообщается, в 2024 году завершила обучение в Курском государственном медицинском университете.
