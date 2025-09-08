Умер академик Евгений Федосов
На 97-м году жизни скончался академик, специалист в области процессов управления авиационной техникой Евгений Федосов. Некролог опубликован на сайте Российской академии наук.
Церемония прощания с академиком пройдет 11 сентября на мемориальном кладбище в Мытищах.
Федосов был ключевым разработчиком авиационной составляющей ядерной триады СССР, включая крылатые ракеты стратегического назначения Х-55, которые использовались с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160. Эти комплексы обеспечили стратегический паритет между СССР и США. За свой вклад ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Евгений Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. В 1952 году он окончил факультет приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана. Позже, в 1954 году, начал работать в ГосНИИАС.
