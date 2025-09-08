В Новосибирске зафиксировано свыше 6100 преступлений за летний период

08 сентября 2025, 17:37

Фото: iStock/Chalabala

В Новосибирске летом 2025 года полиция зафиксировала свыше 6100 преступлений. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.





По данным издания, больше всего преступлений за лето было совершено в Ленинском районе — более 1100, а меньше всего в Первомайском районе — более 300.





«В летний период чаще всего регистрировались кражи чужого имущества (более 2500) и мошенничество (более 1600)», — говорится в сообщении.