В Новосибирске зафиксировано свыше 6100 преступлений за летний период
В Новосибирске летом 2025 года полиция зафиксировала свыше 6100 преступлений. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
По данным издания, больше всего преступлений за лето было совершено в Ленинском районе — более 1100, а меньше всего в Первомайском районе — более 300.
«В летний период чаще всего регистрировались кражи чужого имущества (более 2500) и мошенничество (более 1600)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что минувшим летом по сравнению с зимним и весенним периодами выросло число преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, а также грабежей и разбойных нападений.