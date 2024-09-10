Во Власихе благоустроят набережную пруда

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Набережную пруда, расположенного на Цветном бульваре в подмосковном посёлке Власиха, планируется благоустроить, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Проводится открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Набережная среднего пруда»» по адресу: посёлок Власиха, Цветной бульвар, дом №21. Подрядчику предстоит установить подсветку, малые архитектурные формы, систему оповещения и т.д. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 265 миллионов 877 тысяч 682 рубля 55 копеек. Заявки принимаются до 18 сентября.
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