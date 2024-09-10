В Чехове ищут подрядчика на благоустройство каскада прудов

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Третью очередь благоустройства каскада прудов на реке Теребенка планируют провести в подмосковном Чехове, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование предусмотрено из бюджетов региона и округа Чехов. Завершить третью очередь благоустройства должны в 2025 году», — отмечается в сообщении.Начальная цена лота составляет 286 миллионов 817 тысяч 185 рублей 29 копеек, заявки принимаются до 23 сентября.
Масштабные работы по благоустройству набережной Теребенки стартовали в Чехове в 2021 году, третья очередь работ станет завершающей.
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Лев Каштанов