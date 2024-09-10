В Московской области благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенки

Фото: Министерство благоустройства Московской области
В Коломне ведутся работы по благоустройству зоны отдыха на берегу реки Коломенки рядом с Кремлём, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки.Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Проект охватывает территорию, ограниченную рекой Коломенка с юго-востока, мостом на улице Октябрьской Революции с севера, а также северо-западную и западную части, прилегающие к индивидуальной жилой застройке на улице Большая Запрудная. Общая площадь работ составляет около 5,31 гектара.
Пространство расположено недалеко от исторического центра города и представляет собой участок с нетронутой природой. Основная цель проекта — создание комфортной и безопасной зоны на набережной реки Коломенки, которая будет интересна различным группам населения и учтёт их потребности.
Планируется обустройство активной зоны отдыха. На берегу реки будут оборудованы пляж и парковка. Также предполагается расширение существующей площадки для пляжного волейбола. Она превратится в единую площадку с пятью полями, огороженную сеткой для обеспечения безопасности посетителей парка.
Сейчас на территории проводятся работы по установке пирсов, деревянного настила, малых архитектурных форм и высадке прибрежной растительности. Кроме того, устанавливаются опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Завершение работ запланировано на осень текущего года.
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Дайана Хусинова