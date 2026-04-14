Началась регистрация на Молодёжный историко-культурный форум «Истоки»
Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети» (федеральный проект «Мы вместе»).
Его главная цель — укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание любви к Родине, уважения к истории Отечества, культурному наследию и семейным традициям. «Роспатриотцентр» проводит мероприятие с 7 августа по 25 сентября и соберёт более 700 участников со всей России.
Организаторы подготовили пять тематических заездов. Каждый из них рассчитали на определённую аудиторию.
- «Вера» (7–12 августа) — для воспитанников духовных академий и семинарий, православной молодёжи, а также обучающихся регентских, иконописных и швейных направлений.
- «Слово» (18–23 августа) — для молодых журналистов, редакторов, филологов, копирайтеров и PR-менеджеров.
- «Осмысление» (29 августа – 3 сентября) — для социологов, политологов, философов и активистов общественных организаций.
- «Самодисциплина» (9–14 сентября) — для спортсменов, тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.
- «Творчество» (20–25 сентября) — для режиссёров, сценаристов и театральных деятелей.
Регистрация на заезды и грантовый конкурс проводится на платформе ФГАИС «Молодежь России». Для проезда в Севастополь (место проведения форума) организаторы предусмотрели специальный алгоритм бронирования билетов на поезда дальнего следования через региональные агентства АО «ФПК».