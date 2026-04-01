В Электростали стартовал детский фестиваль робототехники
Робототехнический фестиваль «Robosense-2026» для детей и подростков стартовал в городском округе Электросталь в среду, 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первое мероприятие фестиваля провели в дошкольном отделении гимназии №9, темой стали «Агроканикулы в деревне Простоквашино».
«Инженеры в возрасте от пяти до семи лет создавали роботов по заявленной теме с помощью конструкторов «Фанкластик» и LEGO, демонстрируя не только технические навыки, но и полёт воображения», — говорится в сообщении.Все участники показали отличные результаты и получили подарки. А фестиваль продолжается. Проявить инженерный ум и фантазию смогут и другие ребята.
