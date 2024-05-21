Начальник ГИМС Радько рассказал о безопасности на воде в Петербурге

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Начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Александр Радько рассказал, что подразделение в полном объёме ведёт контроль и обеспечивать безопасность при проведении крупных мероприятий на воде.
«Мы следим за порядком на воде, соблюдением всех правил плавания, чтобы не допустить столкновения судов и гибели людей. Напомню, что ночью нахождение маломерных судов на большой воде запрещено, поскольку идет проводка крупных грузовых караванов. За их беспрепятственным проходом тоже следим», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Радько.
Кроме этого, он отметил, что хулиганство гидроциклистов на воде в большей степени удалось проработать и пресечь.
Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян сообщил «Радио 1» о том, что в Подмосковье существует водоём, где из-за крайней смертельной опасности нельзя купаться ни при каких обстоятельствах, и им является канал имени Москвы.
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Мелисса Тимофеева