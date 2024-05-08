Под Тверью курсанты МЧС обнаружили останки 31 павшего в войну красноармейца

Фото: МЧС России
В Тверской области нашли захоронение 31 красноармейца, павшего в боях Великой Отечественной войны. Бойцов обнаружили курсанты Академии Государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России в рамках «Вахты памяти». Информацию разместил Телеграм-канал ведомства.
«В течение двух недель 30 курсантов и офицерский состав нашей Академии проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Только в одном неучтенном боевом захоронении обнаружены, по предварительным данным, не менее 24 павших солдат, а также три смертных медальона. Один из них удалось прочитать — он принадлежит старшему лейтенанту Николаеву, 1914 г.р., уроженцу города Вологды», — рассказал и.о. главы МЧС России Александр Куренков.Отряд обнаружил множество личных вещей, боеприпасов и медальонов. По ним установят личности военных. Всех павших красноармейцев перезахоронят с воинскими почестями.
Стоит отметить, что для отряда вуза МЧС РФ это седьмая по счету Вахта Памяти. Её посвятили 79-й годовщине Победы в ВОВ.
Ранее сообщалось, что бойцы восстановили более 30 памятников героям Великой Отечественной войны в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак