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МЧС увеличило группировку сил на пожаре в управе района Москвы

Пожар в здании управы района на востоке Москвы перекинулся на кровлю
20 мая 2024, 02:08
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

МЧС усилило группировку сил и средств на тушении пожара в районном eghfdt Соколинского района Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В тушении пожара задействованы 107 специалистов и 33 единицы техники.

Позднее огонь перекинулся на кровлю, площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Корреспондент «Известий» сообщает, что обрушилась крыша здания.



Об инциденте стало известно в ночь на 19 мая. Пожар вспыхнул в здании 5А на Щербаковской улице, где также располагались бар и магазины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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В здании районной управы в Москве произошел пожар
На востоке Москвы загорелось здание управы района Соколиная Гора
19 мая 2024, 23:28

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Москве загорелось здание управы района Соколиная Гора, передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
Отмечается, что пожар возник в здании 5А на Щербаковской улице, где также располагались бар и магазины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.

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Пассажир потерпевшего аварию вертолета президента Ирана выходил на связь
МИД Ирана: находившийся в вертолете с Раиси имам дважды вышел на связь
19 мая 2024, 23:19

Фото: iStock/Mikhail Kniazev

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем дважды связывался и жаловался на плохое самочувствие в ходе полета на вертолете с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) страны Мехди Сафари телеканалу IRIB.
«В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что (...) слышит шум машин скорой помощи», – уточнил он.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#азербайджан
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Установлено точное местоположение вертолета Раиси, оттуда получен сигнал
19 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/MMADIA

Специалисты определили точное местоположение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.
«Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа», — цитирует его агентство Tasnim.
Сообщается, что к месту происшествия уже направляются военные, надеясь на благоприятные новости.

Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан.

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#военные
#вертолёт
#азербайджан
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#крушение
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Крушение вертолета с президентом Ирана может сорвать важные переговоры с США
NYT: ЧП с вертолетом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений
19 мая 2024, 22:25

Фото: iStock/rarrarorro

Инцидент с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, произошел в деликатный для международных отношений момент, сообщает New York Times.
Всего несколько дней назад высокопоставленные американские и иранские чиновники через посредников провели переговоры, пытаясь снизить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет с Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган.

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#переговоры
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Израиль открестился от инцидента с вертолетом президента Ирана
13 канал: Израиль отрицает причастность к инциденту с вертолетом Раиси
19 мая 2024, 21:57

Фото: istock / Zeferli

Тель-Авив непублично отрицает любую связь с инцидентом с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.
По информации СМИ, официальные лица Израиля не комментируют случившееся. Однако израильская сторона сигнализирует международному сообществу о своей непричастности к этому событию.

19 мая стало известно о жесткой посадке вертолета Раиси на северо-западе Ирана. Позднее в СМИ появилась информация о нахождении вертолета в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.

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Спасательные команды обнаружили обломки самолета президента Раиси
19 мая 2024, 21:26

Фото: iStock/BogdanV

Спасатели нашли вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, сообщили местные телеканалы.
В частности, информацию об этом опубликовал Press TV, который сообщил, что были найдены обломки вертолета.

Однако оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца спустя несколько минут опроверг эту информацию, сообщает Mehr.

Напомним, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасательные команды прибыли на место происшествия и ведут поисковые работы.

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Москва завила о готовности помочь в поиске вертолета с президентом Ирана
Захарова: Россия готова помочь в поиске вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:15

Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва готова оказать всю необходимую помощь в поиске пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.

На место происшествия направили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман.

Связь с президентом Ирана отсутствует.

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#вертолёт
#азербайджан
#происшествия
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Премьер Ирака распорядился оказать помощь Ирану в поиске вертолета Раиси
19 мая 2024, 20:29

Фото: iStock/Kachura Oleg

Премьер-министр Ирака Мухаммад ас-Судани распорядился оказать помощь Ирану в поиске вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на борту, который попал в аварию в воскресенье, сообщил официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади.
«Ас-Судани поручил министерству внутренних дел, Иракскому Красному Полумесяцу и другим компетентным органам предложить Ирану помощь в поиске вертолета президента, пропавшего на севере страны», — сообщил аль-Авади, слова которого приводит Иракское агентство новостей INA.
Ранее иранские СМИ сообщили, что вертолет с Раиси и главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган.

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В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
19 мая 2024, 18:49

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следователи рассматривают версию о том, что напавшему на премьер-министра Роберта Фицо мог кто-то помогать, сообщает РИА Новости.
Он отметил на пресс-конференции, что через два часа после происшествия была удалена история нападавшего в социальных сетях, и это действие не производилось ни им, ни его супругой.

Следствие также рассматривает возможность, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.

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