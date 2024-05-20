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МЧС усилило группировку сил и средств на тушении пожара в районном eghfdt Соколинского района Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В тушении пожара задействованы 107 специалистов и 33 единицы техники.
Позднее огонь перекинулся на кровлю, площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Корреспондент «Известий» сообщает, что обрушилась крыша здания.
Об инциденте стало известно в ночь на 19 мая. Пожар вспыхнул в здании 5А на Щербаковской улице, где также располагались бар и магазины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
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Позднее огонь перекинулся на кровлю, площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Корреспондент «Известий» сообщает, что обрушилась крыша здания.
Об инциденте стало известно в ночь на 19 мая. Пожар вспыхнул в здании 5А на Щербаковской улице, где также располагались бар и магазины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
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Александр Климов