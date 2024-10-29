Начальник ГУ Росгвардии Зоров поздравил сотрудников вневедомственной охраны с праздником

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области Пётр Зоров (фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области)
Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Пётр Зоров обратился к сотрудникам, работникам и ветеранам вневедомственной охраны в день образования подразделения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.
«Уважаемые сотрудники, работники и ветераны вневедомственной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником — 72-летием со дня образования службы. Сегодня вневедомственная охрана представляет собой мощную структуру, использующую в работе передовые технические достижения и современные методы в области безопасности», — отметил Зоров.В своём обращении Зоров сказал, что сотрудники самого большого подразделения выполняют важные задачи по предотвращению преступлений и нарушений закона, поддерживают правопорядок и обеспечивают антитеррористическую безопасность важных государственных объектов. Также он отметил, что росгвардейцам Подмосковья поручена охрана крупнейшего действующего космодрома «Байконур» в Казахстане.
«Сотрудники вневедомственной охраны зачастую первыми прибывают на место происшествия и именно благодаря вашим грамотным действиям, отзывчивости и неравнодушию удалось спасти ни одну человеческую жизнь, оказать своевременную помощь гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Мы чтим и помним отважные поступки наших коллег, которые отдали свои жизни в борьбе с преступностью. Их имена навечно останутся в памяти как пример мужества и героизма», — подчеркнул начальник Главного управления Росгвардии по Московской области.Он также выразил уверенность в том, что личный состав подразделения является достойным продолжателем традиций основателей. Ветераны всегда будут главными наставниками и непревзойдённым примером для современного поколения росгвардейцев.
Зоров поблагодарил семьи и близких сотрудников за поддержку и понимание, а также пожелал здоровья, благополучия и профессиональных успехов всему личному составу подразделения.
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