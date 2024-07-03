Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников с Днём Госавтоинспекции

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО
Результат работы сотрудников ГИБДД – спасённые жизни и снижение уровня аварийности.
Об этом заявил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. Он поздравил личный состав и ветеранов с годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Поздравление опубликовано в телеграм-канале подмосковной дорожной полиции.
Он добавил, что в последние годы работа госавтоинспекторов становится всё напряженнее и часто требует способности идти на риск.
Пауков поблагодарил личный состав за безупречную службу, добросовестный труд и отношение к выполнению служебного долга, пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов и новых свершений в служении Отечеству.
3 июля Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет.
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«На протяжении десятилетий подразделения Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах и выполняют задачи по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Результат вашей деятельности – сотни тысяч спасённых жизней и существенное снижение уровня аварийности», – отметил Пауков.
Он добавил, что в последние годы работа госавтоинспекторов становится всё напряженнее и часто требует способности идти на риск.
«В связи с постоянным развитием транспортной системы и строительством новых магистралей, высоким ростом автомобилизации граждан и интенсивности дорожного движения работа госинспекторов становится всё напряженнее, требует особой подготовки, выдержки и мужества. К тому же профессия госавтоинспектора всегда была связана с риском и опасностью», – заявил начальник подмосковной полиции.Он вспомнил коллег, погибших при выполнении служебного долга, а особые слова признательности адресовал ветеранам – хранителям добрых традиций, передающим бесценный опыт молодым сотрудникам.
Пауков поблагодарил личный состав за безупречную службу, добросовестный труд и отношение к выполнению служебного долга, пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов и новых свершений в служении Отечеству.
3 июля Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет.
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Лора Луганская