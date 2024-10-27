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Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников городского транспорта

27 октября 2024, 13:02
Фото: istockphoto/OlgaKorica

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Работников городского пассажирского транспорта поздравил с профессиональным праздником глава государства Владимир Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Президент подчеркнул важную роль автомобильного и городского транспорта.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры», — сказал российский лидер.
Путин выразил уверенность, что сегодня работники транспортной отрасли смогут решать задачи достойным образом, как это делали их предшественники. Он резюмировал, что в этом помогут ответственность, традиции труда, а также опыт ветеранов и предшественников.



Ранее сообщалось, какую процедуру упростит Минфин совместно с налоговой службой.

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