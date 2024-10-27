Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников городского транспорта

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Работников городского пассажирского транспорта поздравил с профессиональным праздником глава государства Владимир Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Президент подчеркнул важную роль автомобильного и городского транспорта.