Начальник НИИ Минобороны РФ арестован по делу о коррупции

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Начальнику ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт» министерства обороны РФ Андрею Протасову предъявлено официальное обвинение. Ему вменяют получение взяток в значительных и особо крупных размерах.
Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета РФ. В качестве меры пресечения обвиняемый помещён под домашний арест.
Как установили следователи, в период с 2014 по 2024 год научно-исследовательским институтом выполнялись многомиллионные госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В рамках этих работ была создана инициативная группа, участникам которой полагались значительные стимулирующие выплаты. Будучи руководителем НИИ, Протасов получал взятки от сотрудников института за включение в эту группу, а также за «общее покровительство по службе».
Уголовное дело возбуждено по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
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Как установили следователи, в период с 2014 по 2024 год научно-исследовательским институтом выполнялись многомиллионные госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В рамках этих работ была создана инициативная группа, участникам которой полагались значительные стимулирующие выплаты. Будучи руководителем НИИ, Протасов получал взятки от сотрудников института за включение в эту группу, а также за «общее покровительство по службе».
Уголовное дело возбуждено по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
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Александр Бойцов