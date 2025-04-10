Чиновнице грозит шесть лет колонии за хищение 680 тысяч на содержании дорог

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Российской чиновнице грозит шесть лет колонии за хищени 680 тысяч рублей из муниципального бюджета через фиктивные контракты с фирмой сына по аренде техники для содержания дорог зимой. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Под статью также попали ее сын и заместитель директора коммерческой организации.
«Чиновница организовала заключение двух контрактов на зимнее содержание дорог на сумму свыше 3 миллионов рублей и договорилась о фиктивных арендах техники у сына. С декабря 2022 года по май 2023 года они изготовили подложные документы о выполнении работ, которые не были осуществлены, похитив 680 тысяч рублей», — передает «Сiбдепо».Тем временем в Москве приговорили к 8 годам колонии бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского, который вместе с двумя другими фигурантами попался на крупном мошенничестве. Как сообщает АГН «Москва», в 2011-2013 годах осужденные сообщили клиентам, что те могут инвестировать в активы компании, чтобы получать высокие отчисления.
«После поступления на подконтрольные участникам организованной группы расчетные счета более 126 млн долл. США (на момент совершения преступления сумма эквивалентна более 4,3 млрд руб.), осужденные с соучастниками организовали их перечисление на свои личные и зарубежные банковские счета подконтрольных им компаний-нерезидентов», — приводит агентство сообщение прокуратуры.Читайте также:
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Данил Пономарев