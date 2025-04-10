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Чиновнице грозит шесть лет колонии за хищение 680 тысяч на содержании дорог

Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Российской чиновнице грозит шесть лет колонии за хищени 680 тысяч рублей из муниципального бюджета через фиктивные контракты с фирмой сына по аренде техники для содержания дорог зимой. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Под статью также попали ее сын и заместитель директора коммерческой организации.
«Чиновница организовала заключение двух контрактов на зимнее содержание дорог на сумму свыше 3 миллионов рублей и договорилась о фиктивных арендах техники у сына. С декабря 2022 года по май 2023 года они изготовили подложные документы о выполнении работ, которые не были осуществлены, похитив 680 тысяч рублей», — передает «Сiбдепо».
Тем временем в Москве приговорили к 8 годам колонии бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского, который вместе с двумя другими фигурантами попался на крупном мошенничестве. Как сообщает АГН «Москва», в 2011-2013 годах осужденные сообщили клиентам, что те могут инвестировать в активы компании, чтобы получать высокие отчисления.
«После поступления на подконтрольные участникам организованной группы расчетные счета более 126 млн долл. США (на момент совершения преступления сумма эквивалентна более 4,3 млрд руб.), осужденные с соучастниками организовали их перечисление на свои личные и зарубежные банковские счета подконтрольных им компаний-нерезидентов», — приводит агентство сообщение прокуратуры.
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В США носильщики гроба провалились в могилу и придавили сына покойного
Американец провалился в могилу вместе с гробом отца и потерял сознание
10 апреля 2025, 20:24

Фото: iStock/ shironosov

В Пенсильвании на северо-востоке США во время похорон обрушилась платформа с людьми. В итоге сын почившего придавило гробом, сообщила платформа 6abc Action News.
Американец скончался из-за сердечных осложнений. Во время похорон, когда процессия опускала гроб в могилу на кладбище, платформа разрушилась, и несколько мужчин, в числе которых был сын умершего, провалились в яму. Отмечалось, что мужчину зажало гробом, он потерял сознание, уткнувшись лицом в грязь.

«Гроб лежал на нем, и он потерял сознание», — поделилась одна из свидетельниц инцидента.

Родные американца обвинили в произошедшем сотрудников кладбища и похоронного бюро, которые халатно отнеслись к исполнению своей работы. Они объявили, что платформа находилась в аварийном состоянии: дрожала, шаталась и была влажной.

Семья покойного собирается требовать компенсацию из-за сорванной церемонии прощания.

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Подростка, зарезавшего десятилетнего мальчика в Подмосковье, арестовали
10 апреля 2025, 17:19

Фото: iStock/Yingko

Суд арестовал подростка, который зарезал десятилетнего мальчика на детской площадке в селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья. Об этом сообщили в подмосковном главке СК РФ, передаёт РИА Новости.
«Он арестован», — сказали в ведомстве.
9 апреля окровавленного ребёнка на детской площадке заметили прохожие. У школьника обнаружили несколько ножевых ранений. Люди остановили скорую помощь, которая проезжала мимо. Однако врачи лишь констатировали смерть мальчика.

Позже по подозрению в убийстве задержали 14-летнего подростка. Он пытался инсценировать нападение на себя. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, а после предъявили обвинение. Задержанный признался в убийстве и раскаялся. 10 апреля его арестовали.

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Президента попросят присвоить Орехово-Зуеву звание «Город трудовой доблести»
10 апреля 2025, 15:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума направит обращение президенту о присвоении Орехово-Зуеву почётного звания «Город трудовой доблести». Такое решение депутаты приняли в ходе 109-го заседания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Предложение поступило от органов местного самоуправления городского округа. Как подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в годы Великой Отечественной войны предприятия и жители города Орехово-Зуево внесли весомый вклад в достижение Победы. В Российской академии наук изучили исторические документы и подтвердили массовый трудовой героизм горожан.
«Они самоотверженно участвовали в строительстве укреплений, выпускали продукцию для фронта и тыла. Из-за нехватки мужчин рабочими на предприятия нанимали женщин и подростков. Они буквально жили у станков – работали по 11 часов при шестидневной рабочей неделе без отпусков. Регулярно перевыполняли план, чтобы помочь Родине скорее одолеть страшного врага. На заводах делали стабилизаторы для мин, стаканы для ручных гранат, плащ-палатки, парашютную ткань и многое другое», –изложил исторические факты председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что город регулярно подвергался бомбардировкам фашисткой авиации. Враг стремился разрушить железнодорожный узел, через который на передовую шли войска, техника и боеприпасы.

Как напомнили в пресс-службе, почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом Президента. Сейчас его носят такие Коломна, Ступино и Подольск.

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#владимир путин
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Россиянку жёстко избили во Вьетнаме за шутки с подругой на улице
10 апреля 2025, 14:46

Фото: iStock/globalmoments

Россиянку жестоко избили во Вьетнаме из-за того, как она обращалась с подругой. У девушки обнаружили перелом руки в трёх местах и сильные гематомы, из-за которых она теперь не может лежать на спине.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, который связался с пострадавшей Ладой, 8 апреля она гуляла с подругой по Нячангу. Девушки смеялись, что-то обсуждали и в шутку дрались. Когда подруга зашла в магазин, Лада осталась одна на улице. В этот момент к ней подошёл неизвестный русскоговорящий мужчина, который жёстко избил её, предъявляя претензии за неправильное обращение с подругой. После этого он скрылся.

Девушку экстренно госпитализировали в местную клинику, где врачи диагностировали перелом руки в трёх местах, вывих, множество гематом и ссадин. Также ей провели операцию, которая обошлась более чем в 100 тысяч рублей. Теперь пострадавшей нужно ежедневно выплачивать по семь тысяч рублей за курс обезболивающих препаратов.

Местная полиция разыскивает напавшего.

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В Москве парень случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами – видео
Москвич случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами
10 апреля 2025, 14:41

Фото: iStock/globalmoments

В Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии. Об этом пишет официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сотрудники ОМОН «Авангард» Росгвардии остановили компанию из трёх парней и попросили их предъявить документы. Один из задержанных явно очень сильно переживал и крайне неуверенно полез рукой в карман, чтобы вынуть паспорт. Однако вместе с документом достал зацепившийся пакет с белым веществом, который упал прямо в ноги росгвардейцу.

Парня оперативно задержали. Выяснилось, что в пакете находился кокаин весом 0,22 грамма.

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