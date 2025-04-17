СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова

Назначение и размер пенсии в России напрямую зависит от уровня официальных доходов и страховых отчислений в Социальный фонд. Если отчисления не осуществлять, есть риск остаться без страховой пенсии по старости, пояснила РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности РАНХиГС Нина Гукасова.