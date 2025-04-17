СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова

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Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятках и растрате средств при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Следователи просят продлить содержание под стражей Иванова и другого фигуранта — Александра Фомина — на три месяца. Заседание назначено на 13:30 по московскому времени.
Ранее Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов, также фигурант в деле, отказались признать вину в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
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«Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича», — сказал собеседник агентства.Указывается, Иванов участвовал в хищении миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году, а также растратил 200 млн рублей при покупке двух паромов для Крымского моста.
Ранее Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов, также фигурант в деле, отказались признать вину в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
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Мария Моисеева