Российский чиновник-взяточник заключил контракт на службу в армии

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, заключил контракт с Вооруженными силами России и был освобожден из-под стражи. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора компании «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки 13 млн рублей на покупку двух квартир в элитном жилом комплексе в Тюмени. Расследование уголовного дела завершено.
Ранее Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 6 мая, но военный контракт изменил ситуацию.
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«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщается в документах.Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить размер выплат семьям погибших военнослужащих за счет исключения умершего из расчета суммы.
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Мария Моисеева