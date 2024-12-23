Начальник подразделения ЦЖКУ Минобороны стала фигуранткой уголовного дела

Фото: istockphoto/Akintevs
Военные следователи возбудил уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления министерства обороны РФ Ольги Бурлаковой.
Она подозревается в злоупотреблении должностным полномочиями, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Экс-чиновница Минобороны стал фигуранткой уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 285 УК РФ.
Как установили следователи, в 2018 году ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ заключило контракт с ООО «СтройИдеал». По нему организация выполнила ремонт сетей водоснабжения в Саратовской области. В следующем году Бурлакова осуществила приёмку работ ненадлежащего качества. В результате на объектах водоснабжения трубопроводах произошло большое количество аварий. Общий ущерб от них составил более 27 миллионов рублей.
Читайте также:
Организатор свалки в Раменском округе заплатит за ущерб почвам 1,3 млн рублей
Экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве
Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей
Александр Бойцов