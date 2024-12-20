Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей

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Ущерб Курской области в результате мошенничества при строительстве фортификационных сооружений составил более 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
18 декабря по итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупном размере по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по госконтрактам на установку сооружений, повлекшего за собой причинение бюджету региона ущерба в размере свыше 800 миллионов рублей.
Ранее прокуратура Курской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора АО «Корпорация развития Курской области», которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он помещён в СИЗО.
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