Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Организатор свалки в Раменском округе заплатит за ущерб почвам 1,3 млн рублей

Организатор свалки в Раменском округе заплатит за ущерб почвам 1,3 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Оригинал
Нелегальную свалку строительных отходов организовал на участке в деревне Островцы Раменского округа владелец земли, теперь по решению суда он должен выплатить более 1,3 млн рублей, чтобы компенсировать нанесённый почвам ущерб, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.


«Площадь нелегальной свалки составила свыше 1,9 тыс. квадратных метров, там находилось более тысячи кубометров строительного мусора. Рассчитанная сумма ущерба составила свыше 1,3 млн рублей.», — отмечается в сообщении.
Суд удовлетворил иск Раменской городской прокураторы, поддержанный представителями Минэкологии области, о возмещении ущерба. Кроме того, собственника обязали за свой счёт перевезти отходы на легальное место для их размещения и привести участок в порядок.

Читайте также:

В Подмосковье подвели итоги рейдов против нелегальных возчиков мусора

В Домодедове выявили нелегальную свалку в водоохранной зоне

В Ленинском городском округе с участка убрали свыше 300 м³ мусора
#минэкологии мо
#свалка
#ущерб
#строительный мусор
#суд
#раменский городской округ
#экология
В подмосковной деревне Горки построили трансформаторную подстанцию
23 декабря 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительство новой трансформаторной подстанции в деревне Горки городского округа Кашира завершено, работу провели сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В Горках установили новую подстанцию КТП-164 с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. Кроме того, специалисты проложили пять новых участков кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 200 метров, кабель 6 кВ протяжённостью 20 метров и воздушную линию 0,4 кВ протяжённостью 351 метр, для которой поставили семь дополнительных опор», — говорится в сообщении.
Новая трансформаторная подстанция увеличила надёжность подачи электричества более чем в 50 частных домовладений и разгрузила существующую подстанцию ТП-95.

Читайте также:

В Подмосковье выполнили губернаторскую программу газификации на 2024 год

Энергетики Подмосковья пресекли около 94 МВт*ч незаконного энергопотребления

В Подмосковье с начала года построили 100 трансформаторных подстанций
#минэнерго мо
#кашира
#электричество
#мособлэнерго
#деревня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой для детей на рейсы с первого января
23 декабря 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

«Аэрофлот» объявил о начале продаж билетов со скидкой 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет в эконом-классе на внутренние рейсы России с датой вылета, начиная с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
«Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет для перелетов по России с датой вылета от 01.01.2025 года», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей.

До этого появилась информация, что «Аэрофлот» официально сообщил о первой в России сделке «мокрого» лизинга самолётов. Авиакомпания возьмёт в аренду три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами у авиакомпании iFly.

«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Авиакомпания вынудила женщину оставить кошку в Европе из-за отсутствия документов на русском

Шаг вперёд: «Аэрофлот» ввёл новые правила перевозки животных в салоне самолёта

В Минтрансе просят ещё 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолётов
#правила
#авиакомпания
#аэрофлот
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках
23 декабря 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В последнюю рабочую неделю перед новогодними праздниками степень загруженности дорог в Московской области увеличилась, а вечерний час пик наступает раньше: в 16:00, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В связи с шестидневной рабочей неделей увеличенный трафик продержится до воскресенья. При этом ожидается, что во вторник, 31 декабря, число поездок снизится В праздничные выходные трафик также будет менее интенсивным, а со второй половины января движение на дорогах вернётся в обычный режим», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что основные пробки ожидаются у торговых центров и магазинов на центральных улицах городов области, а также на вылетных магистралях и съездах с МКАД.

Читайте также:

Сотрудники ЦППК провели уроки по безопасности на ж/д для 7,2 тыс. детей

В Московской области оптимизировали движение на четырёх перекрёстках

Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье
#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#новый год
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю
Синоптик Шувалов: погода в Москве и области в ближайшее время будет однообразной
23 декабря 2024, 13:12

Фото: iStock/ChamilleWhite

Наступила предновогодняя неделя, одна температура воздуха москвичей и жителей области морозами не пугает. Чего ожидать дальше?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что впереди москвичей и жителей области ожидает скучная, серая, скользка, однообразная погода.

«Небольшой снежок ожидается во вторник и среду, но вряд он прикроет землю больше, чем одним-двумя сантиметрами. А температура воздуха будет предзимней: 0 градусов днем, слабый минус ночью, практически без суточного холода. Будет также слабый ветер, есть вероятность образования туманов по области», — заявил синоптик.

По его словам, в ночь на Новый год ожидается до -9 градусов с небольшим снегом.

Ранее Шувалов назвал новогоднюю ночь идиллической, потому что морозы и снег вернутся, создавая особенную атмосферу праздника.

Читайте также:

Аномально холодная погода ожидается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ

Синоптик назвал самую морозную ночь в Москве и Подмосковье

«Потепление и нескончаемый снегопад»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
#подмосковье
#погода
#ночь
#новый год
#снег
#температура
#выходные
#снегопад
#ветер
#морозы
#прогноз погоды
#синоптики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники ЦППК провели уроки по безопасности на ж/д для 7,2 тыс. детей
23 декабря 2024, 12:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уроки безопасности в рамках образовательно-игровой программы ЦППК «Железная дорога — детям» за четыре года её существования сотрудники компании-перевозчика провели для 7,2 тыс. школьников и детсадовцев в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В текущем году в занятиях был сделан упор на профориентацию. Для этого в компании разработали презентацию актуальных специальностей, а участниками уроков стали сами работники железной дороги: от машинистов и помощников до кассиров-контролеров. При этом большое внимание уделялось и вопросам безопасности, особенно проблеме зацепинга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для школьников, начиная со средних классов, показывали документальные видеоматериалы, показывающие, к чему приводит зацепинг, а также приводили статистические данные о несчастных случаях, связанных с этим опаснейшим «хобби».

Читайте также:

В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках

На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»

Цена проезда в ряде фирменных экспрессов ЦППК изменится на новогодних праздниках
#минтранс мо
#электрички
#железная дорога
#цппк
#безопасность
#дети
#школьники
#московская область
#москва
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что ИИ превзойдёт человеческий интеллект к 2030 году
Маск сообщил, что ИИ может превзойти интеллект всех людей к 2030 году
23 декабря 2024, 12:33

Фото: istockphoto / monsitj

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал громкое заявление о будущем искусственного интеллекта. Он отметил, что вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году, составляет почти 100%. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.
Маск, который является одним из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), подчеркнул, что уже к концу 2025 года ИИ может превзойти интеллект любого отдельного человека, а к 2027-2028 годам — и всего человечества в целом.

Искусственный интеллект (ИИ) — это область компьютерных наук, занимающаяся созданием систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, такие как обучение, понимание языка, распознавание образов и принятие решений. ИИ уже активно используется в различных сферах.

В Подмосковье усилили контроль за порядком на улицах с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Московская область вошла в топ-5 премии «Лидеры ИИ»

Уставшая от заданий пользователя нейросеть Google попросила его умереть

Ученый Штаненко: нужно создать спецотделы по борьбе с преступностью в области ИИ
#подмосковье
#обучение
#искусственный интеллект
#ии
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках
23 декабря 2024, 12:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Стоимость проезда в пригородных поездах, курсирующих в Москве и Подмосковье, изменится со 2 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Поездка по разовому билету в пределах Москвы обойдётся пассажиру электрички в 60 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковью, в том числе в Москву и обратно, по разовому билету стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей, за вторую и последующие — 35 рублей», — говорится в сообщении.
Изменится также стоимость проезда на московских центральных диаметрах с возможностью пересадки на метро. В частности, проезд в зоне «Центральная» при оплате «Кошельком» по карте «Тройка» будет стоить 63 рубля, при оплате банковской картой — 70 рублей, по биометрии — 59 рублей. А в зоне «Пригород» оплата по «Тройке» составит 84 рубля, по банковской карте — 91 рубль, по биометрии — 78 рублей.

Отмечается, что изменения стоимости коснутся также абонементов и билетов на экспрессы.

Читайте также:

На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»

Цена проезда в ряде фирменных экспрессов ЦППК изменится на новогодних праздниках

На пяти станциях МЦД-3 в Люберцах провели рейды по безопасности
#минтранс мо
#цена
#проезд
#общественный транспорт
#электрички
#железная дорога
#москва
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвала три причины, влияющие на набор веса зимой
Диетолог Дианова: на набор веса зимой влияют солнце, холод и болезни
23 декабря 2024, 12:16

Фото: iStock/charliepix

Зимой питание россиян наиболее сумбурное: хочется много углеводной пищи. Но почему так происходит и чего недостает организму?
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что в мегаполисах влияние зимы на состояние людей более выражено.

«Большая часть населения проживает в климате, где мало солнца. Недостаток солнечного дня, холод и высокая инфекционная заболеваемость являются триггерами к специфическому пищевому поведению. Зимой все время хочется как-то взбодриться, поэтому россияне якобы спасаются кофе и сладостями, из-за чего набирают вес», — объяснила эксперт.

По ее словам, высокая инфекционная заболеваемость влияет на питание, поэтому хочется есть много цитрусовых, которые содержат в себе не мало калорий.

«Витаминно себя подпитывать нужно, но в меру — включать небольшие дозы. Мандаринов, например, есть не полкило за раз, а пару штук», — сказала она.

Диетолог отметила, что желание согреться в зимний период побуждает нас есть много жирной пищи.

«Хочется чего-то горячего и жирного: неправильно приготовленный лагман, харчо и так далее», — сообщила Дианова.

По ее мнению, зимой нужно давать организму гибкость, но соблюдать свой калораж, включая такие полезные продукты, как квашенная капуста, клюква, нерафинированное масло, лук и сельдерей.

Читайте также:

Стало известно, сколько людей переедают в Новый год

Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники

Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера
#холод
#продукты
#врач
#диетолог
#питание
#масло
#кофе
#правила
#россияне
#блогер
#болезни
#лук
#блюда
#диета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В министерстве труда напомнили о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года
23 декабря 2024, 12:12

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет почти максимально щадящей короткой. Она продлится всего два дня
Об этом напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Подробный комментарий опубликован в официальном телеграм-канале ведомства. 23 декабря в России началась последняя в уходящем году рабочая неделя. Она будет шестидневной продлится до 28 декабря.

На новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря до 8 января включительно. После праздников граждане страны будут работать только 9 и 10 января. Эти дни приходятся на четверг и пятницу, после чего снова наступят два выходных дня.

Согласно утверждённому правительством России перечню праздничных и выходных дней, дополнительным выходным станет 8 мая. Это связано с тем, что День защитника Отечества 23 февраля приходится на воскресенье.

Читайте также:

Депутат Гаврилов: Работа в праздники требует оплаты в двойном размере

Производственный календарь на 2025: как и когда отдыхаем в следующем году

Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2025 году
#23 февраля
#праздники
#страны
#россияне
#рабочая рф
#день защитника отечества
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате