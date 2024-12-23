Организатор свалки в Раменском округе заплатит за ущерб почвам 1,3 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальную свалку строительных отходов организовал на участке в деревне Островцы Раменского округа владелец земли, теперь по решению суда он должен выплатить более 1,3 млн рублей, чтобы компенсировать нанесённый почвам ущерб, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Площадь нелегальной свалки составила свыше 1,9 тыс. квадратных метров, там находилось более тысячи кубометров строительного мусора. Рассчитанная сумма ущерба составила свыше 1,3 млн рублей.», — отмечается в сообщении.Суд удовлетворил иск Раменской городской прокураторы, поддержанный представителями Минэкологии области, о возмещении ущерба. Кроме того, собственника обязали за свой счёт перевезти отходы на легальное место для их размещения и привести участок в порядок.
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Лев Каштанов